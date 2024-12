"La cérémonie en elle-même a sans doute été le moment plus touchant", confie à Aleteia Slovénie le nouveau diacre, "les larmes me sont venues aux yeux à plusieurs reprises. J'ai ressenti fortement la proximité de Dieu et sa grâce, qui m'a complètement envahi." Une émotion d'autant plus forte que le père d'Ambrož était présent, lui-même en diacre, et se tenait derrière l'autel pour ce jour si particulier de la vie de son fils ! Et c'est même lui qui a eu la joie de revêtir Ambrož de ses nouveaux ornements liturgiques. Karla, diacre permanent, a aidé son fils à enfiler sa dalmatique : ce vêtement en forme de croix en T avec des manches courtes est l'ornement propre aux diacres. Fendue sur les côtés et sous les bras, la dalmatique se porte lors de la messe, des processions et des vêpres.