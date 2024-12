Dialoguer, c’est entrer en relation avec quelqu’un. Aujourd’hui les moyens de communication se sont multipliés et les relations ne s’en sont pas pour autant mieux comportées. C’est dire que, si l’homme est un animal parlant, sa parole n’est pas toujours au service d’une relation saine. Péchés de la parole qui troublent les dialogues : bavardage intempestif, médisance et calomnie, impuretés et jurons, mensonge, menace et reproches. Dialoguer demande des précautions particulières : opportunité, sagesse et bienveillance, écoute attentive, modération, vérité. Comme entretien entre deux personnes, le dialogue fait échanger des informations, partager des points de vue, participer à un discernement, négocier un arrangement. C’est une vraie rencontre faite pour que chacun grandisse, même à travers un désaccord qui peut subsister, non sans avoir modifié le point de vue de chacun. Maurice Bellet parle « d’hospitalité intérieure » vécue dans un dialogue respectueux. Les messages SMS sont un piètre moyen pour vivre un vrai dialogue face à cette rencontre des personnes en « présentiel », et spécialement pour les couples dans une intimité préservée.