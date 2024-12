Relire Michel Houellebecq sans François Bayrou

Une fois de plus, bien des lecteurs se sont contentés de grappiller chez Michel Houellebecq les allusions à des personnes réelles. Christophe Barbier, Jean-Luc Mélenchon, Michel Onfray, David Pujadas…, nombreuses sont en effet les personnalités qui font une brève apparition dans Soumission. En lisant un roman ainsi, on peut s’amuser un peu et savourer l’art du satiriste, mais on est à peu près sûr de passer à côté de l’essentiel du travail d’un romancier. Aucune juxtaposition de punchlines — comme on dit aujourd’hui pour remplacer à la fois "pique ironique", "trait satirique", "épigramme", "attaque sarcastique", "mots d’esprit", … — ne parviendra à faire un roman et le Bayrou de Soumission n’y est qu’un éphémère agrément.