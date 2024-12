Le pape François a honoré la Corse de sa présence lors d'une visite officielle à Ajaccio le dimanche 15 décembre. Un moment de communion et de ferveur qui a profondément touché les habitants de l'île de la Beauté, mais également revêtu une signification toute particulière pour la chanteuse Alizée. L’artiste, accompagnée de son mari Grégoire Lyonnet et de ses deux filles, Maggy, 5 ans, et Annily, 20 ans, a pris part à cette journée historique aux côtés d'autres figures locales, dont Patrick Fiori. Ensemble, ils ont accueilli le Pape à la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption d’Ajaccio, en entonnant le chant traditionnel "Terra Corsa".