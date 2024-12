Si la forme de la Croix d'Anjou fait étonnamment penser au symbole de la Résistance française, ce n'est pas un hasard. C'est bien elle que le général de Gaulle a choisie comme signe de ralliement contre l'Allemagne, en 1940, devenant l'emblème de la France Libre. Reconnaissable à sa double traverse, la "Vraie Croix d'Anjou" est une relique d'une grande rareté, puisqu'elle est faite entièrement du bois de la Crucifixion. Il ne s'agit ni plus ni moins que du second plus grand morceau de la Vraie Croix, juste après celui conservé par le Trésor de Notre-Dame de Paris. Et tout comme ce dernier, il sera bientôt possible de le vénérer, non pas en Lorraine, mais bien en Anjou, terre où il appartient depuis le XIIIe siècle, dans un sanctuaire prévu à cet effet.