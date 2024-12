Vos couronnes, confectionnées avec créativité, sont le reflet de la diversité de vos traditions familiales : du sapin et pommes de pain ornés de rubans rouges, aux créations plus audacieuses en bois ou au crochet, des couronnes à suspendre sur votre porte, à celles posées sur une table et ornées de bougies. À travers vos partages, vous témoignez de cette tradition de l’Avent vivante et porteuse d’espérance. Merci à toutes les familles, paroisses et écoles qui ont pris le temps de nous faire parvenir leurs photos.