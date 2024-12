Traditionnellement, l'année jubilaire est une période où les fidèles sont encouragés à entreprendre un pèlerinage pour y vivre une expérience spirituelle profonde. Celles et ceux qui ne peuvent pas entreprendre un voyage à Rome peuvent prendre part aux marches jubilaires organisées dans certains diocèses. Le 22 mars 2025, la Marche de Saint-Joseph s'inscrira parfaitement dans l'esprit du Jubilé 2025. En marchant vers Notre-Dame de Paris, les participants s'engageront dans un acte de foi qui symbolise à la fois la résilience et le renouveau. Cette marche sera une manifestation concrète du thème "Pèlerins d’espérance", où chaque pas effectué résonnera comme une prière pour un avenir meilleur et plus lumineux.