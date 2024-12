Un signe dans le ciel, la croix de Migné-Auxance

D’ailleurs, la croix couchée dans les nuées n’a aucune ressemblance avec celle dressée à l’instant, ne fait pas d’ombre et jamais, à la même date et dans les mêmes conditions climatiques, l’image ne reparaîtra pas dans le ciel de Migné. Et puis, si ce n’était qu’un jeu du soleil et des nuages, tout s’effacerait avec le coucher de l’astre ; or, ce n’est pas le cas et l’apparition dure après la nuit close, alors que la foule, transie, est rentrée dans l’église où le clergé a entamé complies. Ceux restés dehors constatent que la croix lumineuse s’efface, lentement, en commençant par le bas, comme si un voile la recouvrait, et disparaît aux derniers répons de l’office.