La naissance de Jésus se déroule dans une "casóni", une cabane traditionnelle en roseau qui, depuis des siècles, sert de refuge aux pêcheurs locaux. Réalisée par une quarantaine de personnes, toutes bénévoles, professionnelles et artistes dans leurs domaines respectifs (charpentiers, artisans, pêcheurs), elle propose également des scènes de la vie quotidienne pleines de tendresse et d’ardeur au travail. L’époque choisie est celui du début des années 1900. Du calme de la lagune de Grado aux sommets de Ledro, la crèche et l’arbre de Noël rendent hommage à l’unité entre les communautés et symbolisent l’amour le patrimoine. Ils resteront exposés jusqu’à la fête du baptême du Christ, dimanche 12 janvier 2025, qui marque la fin du temps de Noël.