Le voilà ! Sur la place Saint-Pierre règne l'effervescence des préparatifs de Noël. Et pour cause, le "roi des forêts" est arrivé ce jeudi 21 novembre pour illuminer la place la plus célèbre de Rome, juste devant la basilique. Il faudra toutefois encore un peu de patience avant de voir le sapin du Vatican paré de lumière et de ses décorations, progressivement mises en place. Le sapin sera inauguré, avec la crèche, le 7 décembre à 18h30.