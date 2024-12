Comment alléger nos esprits pour se préparer à Noël

Rien de tel que d’alléger son âme pour goûter la joie enfantine de Noël. Car nous traînons en nous-mêmes des boulets qui représentent autant d’obstacles à notre marche vers Bethléem à la rencontre de l’Enfant. Parmi ces freins spirituels, trois se révèlent être des révoltes contre Dieu. Certes, celles-ci sont parfois inconscientes. Elles n’en sèment pas moins des germes de tristesse et de rancune tenace dans notre esprit. Depuis le péché originel, un ressentiment contre le Créateur, sourd et injustifié, nous travaille en profondeur. Et le démon n’est pas le dernier à souffler sur les braises. Afin de couper les racines de ces révoltes, il est nécessaire de les identifier au préalable. Quels griefs injustes formulons-nous contre le Tout-Puissant ?