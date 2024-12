Laetitia Himo a grandi hors de Corse, "sur le continent", mais son lien avec l'île est "charnel". "La Corse, c'est mon enfance et une constante de ma vie aussi bien dans ma personne que dans ma sensibilité". Elle est surtout venue dans le quartier du marché à Bastia, là où vit sa famille, et auquel elle est extrêmement attachée. "Je me souviens encore de la tristesse que j'éprouvais au moment de repartir à la fin des vacances", un sentiment qui l'a poussée à revenir y vivre le plus possible.