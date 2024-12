Le tuto pour pimper vos paquets cadeaux

La mode est à l’orange. Non pas à la couleur, mais au fruit ! Les fanas de déco auront remarqué que depuis quelques années, les tranches d’orange séchées sont tendance à Noël. Reliées entre elles pour former une guirlande, piquées élégamment dans la couronne de l’Avent ou simplement suspendues au sapin, elles illuminent un intérieur et donnent un côté chic et naturel à la déco. La nouveauté de cette année, c’est qu’elles étendent leur territoire ! Elles apparaissent désormais sur les paquets cadeaux...