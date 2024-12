Le pape François défend la piété populaire…et la pratique !

Ce dimanche 15 décembre, le pape François est attendu en Corse. Certes, il dira la messe devant des dizaines de milliers de fidèles à Ajaccio. Mais il vient d’abord pour conclure un congrès dont le thème est : "La religiosité populaire en Méditerranée". Dès le début de son pontificat, dans Evangelii gaudium, il évoquait la "force évangélisatrice de la piété populaire" (§122). Plus récemment, dans son encyclique Dilexit nos d’octobre dernier sur le Sacré-Cœur, le Saint-Père demande que "personne ne se moque des expressions de ferveur croyante du peuple saint et fidèle de Dieu qui, dans sa piété populaire, cherche à consoler le Christ » dans une dévotion ancienne au Sacré-Cœur. Il oppose d’ailleurs cette religiosité aux "froids, distants, calculés et minuscules actes d’amour dont nous sommes capables, nous qui prétendons posséder une foi plus réfléchie, plus cultivée, et plus mature." (§160)