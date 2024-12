Ursule Orsini, 85 ans, témoin de la piété des Corses

"Notre-Dame de Lavasina est très aimée des Corses, et l’annonce de son couronnement a créé une vague d’enthousiasme", raconte Ursule Orsoni. "Déjà la veille de l’événement, il y avait un monde fou dans la ville pour la veillée de prière et les confessions, beaucoup de scouts. Des cars étaient arrivés de toute la Corse. Le 18 mai, nous avions gagné la place Saint-Nicolas, où avait lieu la cérémonie, pour nous rendre dans un appartement donnant sur la place qui appartenait à des amis, et d'où nous avons pu voir le couronnement, avec le nonce et l'évêque, Mgr Jean-Baptiste Llosa, qui a célébré notre confirmation à ma sœur et moi", se souvient-elle.