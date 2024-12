L’Esprit, en soufflant par ce jardin fleuri de l’âme, fait éclore tous les boutons où sont renfermées les vertus ; il épanouit toutes les plantes aromatiques des dons, des perfections et des richesses de l’âme, il en dévoile le trésor et l’abondance et en déploie toute la beauté. Aussi n’y a-t-il rien de plus admirable ni de plus doux pour elle que de contempler toute la richesse des dons qu’elle découvre en elle, et la beauté des fleurs des vertus qui sont enfin dans tout leur éclat et dont chacune exhale un parfum exquis qui lui est particulier

(Cantique Spirituel B, 17, 6).