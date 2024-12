Pour la quatrième année consécutive, à l’occasion de Noël , la famille royale britannique a participé à la cérémonie "Together at Christmas" organisée par la princesse de Galles à l'abbaye de Westminster. Le concert a eu lieu le 6 décembre dernier et il a fait la joie des participants, comme des photographes, heureux de prendre en photo la populaire princesse de Galles, bien remise de son traitement contre le cancer. Le thème choisi cette année ? "L'amour et l'empathie", un beau programme. Les participants ont ainsi pu s’émerveiller en écoutant des beaux chants, des lectures inspirantes, le tout dans un décor féérique pour se mettre dans la joie de Noël. Et dans ce cadre idyllique, c'est le petit prince Louis, 6 ans, qui a délivré le plus beau des messages.