En ce 12 décembre, à Cargèse (Corse-du-Sud), on célèbre la Saint Spyridon, un évêque-berger chypriote du IVe siècle célèbre pour sa grande piété et ses dons de thaumaturge. Les cloches sonnent joyeusement, mais le son ne semble pas provenir de l'église qui se présente devant nous, dont les portes sont ouvertes, mais qui est belle et bien vide. “Vous êtes dans la mauvaise église”, explique le membre d’une confrérie qui passe par une rue adjacente. Il indique, de l'autre côté d'une gorge, un autre édifice de taille similaire situé à un peu plus d'une centaine de mètres, dans lequel pénètrent des fidèles.