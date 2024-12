Bonne nouvelle, les Français sont toujours aussi généreux !

Les Français sont généreux, et ce sont des chiffres très sérieux qui le soulignent. Selon le troisième Panorama des générosités publié ce 13 décembre, le nombre de donateurs en France est reparti à la hausse et les collectes cumulées en un an dépassent désormais les neuf milliards d’euros, soit 8% de plus qu'en 2019. Ce baromètre, publié tous les trois ans, évalue le montant global des dons des particuliers et des entreprises en France. Il s’appuie sur deux principales sources de données : celles des déclarations fiscales des particuliers et des entreprises transmises par la Direction générale des Finances publiques (Dgfip) et celles des organismes bénéficiant de la générosité, issues de leurs comptes annuels et accessibles au Journal officiel.