Apprendre à témoigner de sa foi

Testa, tuile en latin, a donné dans l’antiquité le tesson brisé et partagé entre deux testateurs, comme testament échangé, qui donne valeur à un témoignage. Et nous chrétiens nous sommes testés sur notre témoignage ! Témoigner veut donc dire rendre compte de notre foi. « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous » (1 P 3, 15). Dieu lui-même témoigne pour son peuple de sa bonne foi et de son amour à longueur de temps par ses prophètes. Jésus lui-même est le témoin fidèle de l’Apocalypse, qui est venu dans notre monde rendre témoignage à la Vérité, et devant Pilate qui ne reconnaît pas son témoignage. Comme il fallait dans la loi juive deux témoins pour valider une attestation, Jésus dit qu’il est son propre témoignage auquel s’ajoute celui de son Père.