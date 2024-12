Syrie : une dictature chasse l’autre

La Syrie n’a jamais été un État-nation et la fragmentation actuelle démontre une fois encore la primauté des communautés sur la nation. Ottomane jusqu’en 1918, brièvement monarchique, sous mandat français de 1920 à 1946, elle a connu une série de gouvernements et d’instabilités chroniques avant la dynastie Assad. La carte actuelle du pays révèle une fragmentation totale du territoire : zones contrôlées par HTS, par Daech, par les Turcs, par les Kurdes, par les Alaouites. Syrie "utile", c'est-à-dire celle des villes, des côtes et des axes de communication, Syrie désertique, espace vaste, mais très faiblement peuplé. On voit mal le nouveau gouvernement parvenir à unifier ces peuples et ces territoires. L’une des hypothèses possibles est la transformation de la Syrie en État fédéral (prévu du reste par le processus d’Astana), ou bien la participation, assumée ou de fait. La Turquie n’a jamais fait mystère de sa volonté de récupérer certains territoires du nord, tout en empêchant les Kurdes de disposer d’un État indépendant. Quant à HTS, désormais qu’il occupe Damas, reste à voir qu’elles sont ses intentions réelles. C’est une chose de mener un raid contre une armée vide et sans motivation, c’en est une autre de diriger un pays.