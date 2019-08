Une lettre du pape François remise à Bachar al-Assad

Des conditions dramatiques

Actuellement à Damas (Syrie), le cardinal Turkson a rencontré le chef d’État syrien dans la matinée, accompagné du sous-secrétaire qu’il préside, le père Nicola Riccardi, et du cardinal Mario Zenari, nonce apostolique en Syrie.

Au cours de l’entretien, le préfet ghanéen a remis une missive à Bachar al-Assad signée du pape François. Ce dernier y exprime sa « profonde préoccupation » concernant la situation humanitaire en Syrie. Le pontife s’inquiète tout particulièrement des conditions « dramatiques » de la population civile d’Idlib, dans le nord du pays.

Le pape François avait déjà envoyé une lettre au président Bachar al-Assad en 2016 pour promouvoir « une résolution pacifique » du conflit syrien. Il y appelait le président syrien et la communauté internationale à « mettre fin aux violences » dans le pays et y condamnait toute forme d’extrémisme et de terrorisme, « d’où qu’elle vienne ».

Plus de 230 civils tués

Fin avril, l’armée du gouvernement syrien, appuyée par l’aviation russe, a entamé une offensive contre la région d’Idlib, frontalière de la Turquie. Fief de Hayat Tahrir Al-Cham (HTS), ex-branche syrienne d’Al-Qaïda, mais aussi dernier bastion des rebelles contre le régime de Bachar al-Assad dans le conflit qui touche le pays depuis 2011.

Sur ces trois derniers mois, plus de 230 civils ont été tués, dont 69 femmes et 81 enfants, selon les Nations unies. Depuis le 1er mai, 330.000 personnes ont fui leurs maisons. Au moins 24 hôpitaux et cliniques, mais aussi 35 écoles ont également été touchés par des bombardements.