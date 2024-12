Notre-Dame de Guadalupe, plus invoquée que jamais

Et depuis une trentaine d’années, une messe spéciale est célébrée à Notre-Dame de Paris (elle a eu lieu à La Madeleine et à Saint-Germain l’Auxerrois durant le chantier de Notre-Dame). Présidée par le recteur de la cathédrale, la messe attire des fidèles de tous les continents, notamment hispanophones, et réunit des prêtres espagnols, mexicains, colombiens… L’homélie y est prononcée en espagnol. Célébrée cette année par Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, cette célébration s’inscrit dans le cadre de l’octave de la réouverture de la cathédrale et a été restreinte à 1.400 personnes sur invitation. Enfin, preuve sur grand écran de cette dévotion grandissante, un film diffusé par SAJE et sorti le 4 décembre vient de lui être consacré. Intitulé Guadalupe, Mère de l’Humanité, ce long métrage mêle reconstitution des apparitions et témoignages d’hommes et de femmes dont la vie a été chamboulée par une rencontre avec la Vierge de Guadalupe.