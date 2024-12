Se reposer, c’est d’abord contempler

Le repos chrétien, comme le shabbat juif, est « férie », c’est-à-dire fête sur d’autres bases, la contemplation et l’action de grâces. Notre monde a besoin d’honorer le septième jour qui respecte la Création, la souveraine majesté divine adorée dans ses œuvres. Le repos spirituel fait retraite, mise à part pour mieux écouter Dieu, son être profond, sa conscience pour repartir ensuite dans le don de soi aux autres, goûter à la paix et à la quiétude de l’âme. « Vers les eaux du repos, il me mène, il y refait mon âme » (Ps 22, 2). Ce repos fait goûter à la liberté des enfants qui se reposent sur leurs parents, à la présence du Bien-aimé qui ne se rencontre bien qu’au désert, loin des bruits et des soucis et des épreuves. « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme » (Mt 11, 29).