Contre la maladie, Xavi marque une avalanche de buts

Il aime les chiens, les poules, son jardin, les séries et les nouvelles technologies. Et plus encore le Barça [ou FC Barcelone, prestigieux club de football espagnol, ndlr] où officiaient des joueurs qu’il appréciait par dessus tout comme Lionel Messi, Xavi et Iniesta. Il se souvient avec émotion du coup de fil que lui a passé Pep Guardiola, entraîneur emblématique de ce club, pour l’encourager à tenir la dragée haute à sa maladie : parler à celui qui lui a « procuré tant d’après-midi splendides », quelle joie ! Il faut bien quelques compensations quand on est cloué toute la sainte journée dans un fauteuil roulant, sans rien pouvoir bouger d’autre que les muscles de la main.