Ô Marie, mère des travailleurs, vous avez encouragé pendant cinq ans ces quelques 2000 architectes, logisticiens, artisans, ouvriers, exerçant leur art à l’écoute les uns des autres et dans la volonté de réussir ce défi du temps. Ils ont beaucoup travaillé et ils ont donné à nos jeunes ce goût du labeur bien fait, l’exemple de l’engagement. Dans une société trop laxiste, ils ont montré un chemin de rigueur dans la joie. Ô Marie, mère des arts, en renouvelant le sens du beau, vous avez révélé la dimension de notre culture ancestrale, celle de notre pays et de ses racines chrétiennes que nul ne peut aujourd’hui renier. L’art est un support d’évangélisation : puissent nos contemporains s’intéresser et découvrir à travers les milliers d’églises et chapelles, tableaux et statues votre message et celui de votre Fils.