Le documentaire "Avance Petit Troupeau", réalisé par Anna Robesson et Diane Angleys, offre une plongée à travers l’immensité des steppes d'Asie centrale où les deux jeunes femmes sont parties à la rencontre des minorités catholiques. Au milieu des courageuses communautés missionnaires qui s'attachent à évangéliser ces terres méconnues, Diane et Anna offrent par leur reportage un aperçu inédit de cette foi encore timide, mais plus que jamais vivante. "La foi germe dans une culture qui n’y est pas propice, on ne peut pas attendre un rendement immédiat. On sème, sans savoir si les fruits porteront dans 100 ou 200 ans. C’est vraiment le temps de Dieu. Et cela montre que l’Église catholique a encore tant à donner !" avaient confié les deux amies à Aleteia.