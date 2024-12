Lourdes : un 71e miracle officiellement reconnu

Le précédent miracle attribué à l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, sœur Bernadette Moriau, remonte à février 2018. Plus largement sur les quelque 7.000 dossiers déposés au bureau des constatations médicales de Lourdes depuis sa création en 1883, seuls 71 ont été officiellement reconnus. Pour qu’une guérison soit qualifiée d’inexpliquée il y a sept critères. "Il doit s’agir d’une part du diagnostic d’une maladie connue, grave, et au pronostic défavorable et, d’autre part, la guérison doit être imprévue, instantanée, complète, durable et sans explication connue", avait expliqué à Aleteia le docteur Alessandro de Franciscis, médecin et président du bureau des constations médicales de Lourdes depuis le 1er avril 2009.