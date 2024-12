Obéir, oui, mais à qui ?

La racine de l’obéissance est l’écoute d’un autre que nous-même. C’est presqu’un synonyme d’écouter. Son étymologie est oboedire, construit sur ob-audio, écouter en avant, évoquant aussi obeire, aller vers quelqu’un. C’est donc un verbe d’action et non de passivité résignée. Adam et Eve ont désobéi, quand ils ont écouté une autre voix que celle de Dieu. Abraham nous enseigne que son obéissance a été le fruit de sa foi. « Quitte ton pays », parce tu me fais confiance, lui a dit Dieu. Et le peuple d’Israël a montré dans toute son histoire sa fidélité à l’Alliance fondée sur ce qu’ils ont décidé à l’Horeb : « Tout ce qu’a dit le Seigneur, nous le ferons et nous obéirons ! » (Ex 24, 7). Ce qui veut dire qu’il faut faire parfois avant de comprendre. Là est l’obéissance dite aveugle, mais qui libère, en particulier dans l’éducation ! « L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté » dit Jean-Jacques Rousseau. Quelle est la plus difficile des obéissances ? La fidélité à ses propres valeurs ou à ses engagements.