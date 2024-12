Comment ne pas reconnaître dans ces événements un symbole du péché et de la grâce ? Dieu a créé l’humanité comme son chef d’œuvre le plus abouti, mais la séduction de Satan et la désobéissance de l’homme et de la femme ont fait entrer la violence et la mort dans le monde. Ce drame, chacun peut en faire l’expérience personnellement. Qui n’a pas éprouvé ce qu’exprimait déjà saint Paul : "Je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire" (Rm 7, 19) ? Finalement, le drame de l’homme se situe dans le sanctuaire de son âme, le cœur humain, "son centre le plus intime" (Pape François, Deus dilexit nos, 21). Il était créé pour être en communion avec Dieu et il se trouve aux prises avec le mal, livré aux ténèbres, gagné par la tristesse.