La Maîtrise chante ainsi un Totus tuus composé en 1987 par un compositeur polonais. Alors que l’ancien archevêque de Cracovie, devenu pape en 1978, revient dans son pays natal pour la troisième fois, Henryk Górecki (1933-2010) écrit la partition de ce motet en son honneur. Celui qui a terminé ses études de musique à Paris avait déjà composé un motet (Beatus vir) pour l’élection de son compatriote comme évêque de Rome. Pour le diocèse de Paris, ce morceau "manifeste force et recueillement" et permet de célébrer celle qui a donné naissance à Jésus et qui est la patronne de la cathédrale parisienne. Symboliquement, c’est bien Marie qui accueille à nouveau les fidèles dans l’église, et le conduit à Dieu.