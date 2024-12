La révélation chrétienne, une parole à écouter

La révélation chrétienne est surtout une parole de Dieu à écouter. « La foi vient de ce que l’on écoute » (Rm, 10, 17). Écouter est plus qu’entendre, où il ne s’agit pas seulement d’entendre des bruits mais de comprendre le sens d’une parole et de l’intégrer dans notre cœur. Auris est l’oreille et auscultare, racine de écouter, ce que fait l’oreille, comme akon, l’oreille en grec fait akono, écouter. Toute l’Ecriture nous dit que l’homme doit écouter Dieu. « Ecoute Israël… tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force » (Dt 6, 4). Car tu écouteras les paroles (les dix commandements) qui te rendront heureux. Le sens de ce mot biblique, shema, n’est pas dans un passif. Au contraire, il signifie obéir dans l’observance, dans l’application et dans la fidélité. Jésus convoque cette notion capitale dans le judaïsme, en disant : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » (Mc 4, 9). Et le premier commandement pour lui est bien : « Ecoute Israël » (Mc 12, 29).