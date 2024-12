C’est à la fois très concret, une histoire de tractopelle et de BTP, et c’est en même temps l’image d’un grand bouleversement. La question qui nous est posée, c’est : Sommes-nous prêts à accepter les contraintes de ce grand bouleversement ? Et sommes-nous prêts à en être les acteurs ? Le pape François, lorsqu’il évoque la conversion missionnaire de nos paroisses demande que l’on adapte nos habitudes, nos styles, nos horaires, notre langage, afin que tout soit pensé en vue de l’évangélisation et non en vue de l’autopréservation (Evangelii Gaudium, 27). C’est bien ce que promet Jean-Baptiste : c’est à la fois concret et un grand bouleversement… Lorsqu’on touche aux horaires des messes par exemple, aux lieux d’accueil ou à la manière de faire le catéchisme, c’est un grand bouleversement, parce que cela concerne directement nos manières concrètes de vivre. Nous ne pouvons l’accepter que si nous en comprenons la raison. Les équipes pastorales, les curés, les évêques ne cherchent pas à mettre le bazar dans l’Église pour le plaisir. Le grand chambardement auquel nous assistons n’a d’autre but que de préparer la route du Seigneur.