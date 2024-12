Mais aujourd’hui, après le spectacle lugubre de l’incendie de Notre-Dame, image de notre misère, nous pouvons contempler le résultat d’un pari gagné par la France, le pari de la reconstruction en cinq ans de ce sanctuaire national, pierre par pierre, par des hommes et des femmes de bonne volonté, avec le soutien de tout un peuple réveillé en sursaut et sorti de sa torpeur et de son indifférence. Georges Bernanos écrivait qu’"il n’y a pas de plus haute Espérance que le désespoir surmonté". Des anonymes aux milliardaires, des athées et des agnostiques aux croyants, tous, du président de la République aux architectes, des prêtres et des évêques aux généraux et aux soldats, une foule de bienfaiteurs s’est mobilisée comme des "pierres vivantes" autour d’un chantier de l’Espérance : ils ont achevé ainsi un chantier de pierres minérales, à nouveau taillées et assemblées avec les mains de la charité et les yeux de la foi.