Des histoires que son père lui lisait le soir, Thomas Buvignier s’en souvient comme si c’était hier. Devenu père, il a voulu transmettre à son tour à ses enfants Mayeul et Calixte, âgés respectivement de 7 et 5 ans, cet amour pour la littérature mais aussi pour la langue française. Depuis un an, ce Nantais de 39 ans publie des podcasts toutes les deux semaines sur sa chaîne YouTube mais aussi sur diverses plateformes comme Spotify ou encore Apple Podcast, des contes qu’il écrit désormais non seulement pour ses fils mais aussi pour tous les enfants qui veulent bien les écouter. Il revient pour Aleteia sur sa paternité et sur ce projet qui l’anime en plus de son travail en tant que consultant en informatique et sa vie de père de famille.