Mission humanitaire : est-ce bien écologique de partir au loin ?

Si le souci écologique est moindre dans les pays de mission, le mode de vie simple et sobre qui les caractérise en compense les effets. C’est ce dont témoignent Serge et Marie-Claire, partis au Cameroun pendant deux ans avec leurs trois enfants. "En Afrique, le bilan carbone par personne est bien inférieur à celui émis dans les pays européens. On utilise très peu d’électricité – nous avions juste un frigo et un ordinateur ! –, on consomme des produits locaux, les bouteilles sont consignées, les objets réparés…", explique Serge. La consommation n’est pas la même non plus parce que la manière de vivre est différente. "Nous passions très peu de temps dans la maison finalement", se souvient Ariane de son expérience au Brésil. "Et puis on ne se déplaçait pas, ou très peu, on faisait tout à pied ou à vélo, on vivait dans notre quartier, dehors, au contact des autres, on ne se souciait pas de notre consommation mais plutôt de notre voisin !"