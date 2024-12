Croire, un verbe, trois définitions

La base de notre foi est cette capacité extraordinaire à rencontrer Dieu par toutes nos capacités ! Le mot français est polysémique. On dit « je crois en Dieu » comme « je crois qu’il va pleuvoir ! » Credere veut dire confier, avoir confiance parce que c’est « tenir pour vrai », ou au moins pour « sincère ». Mais sincérité n’est pas encore vérité. La formule célèbre d’Augustin : “credere deo, credere deum, credere in deum”. Croire à Dieu, avec son intelligence, pour ce qu’il m’apporte de cohérence et de solution à mes questions existentielles. Croire Dieu, c’est croire que Dieu existe, lui faire confiance au sujet de la Vérité, et en faire une croyance, une opinion. On a là le « croyant mais pas pratiquant », qui en est encore à l’intelligence. Mais sur un troisième degré, croire en Dieu, comme le dit la formule du Credo, c’est se mettre en face de quelqu’un et non en face de vérités, même si elles sont révélées. C’est alors donner sa foi à quelqu’un, et s’ouvrir à une rencontre personnelle avec sa volonté, et se porter vers lui, en vivant sa foi. On confine alors à l’amour qui croit en l’être aimé, à l’instar du conjoint qui croit en l’être aimé au point de tout lui remettre et s’engager à vie avec lui jusqu’au bout.