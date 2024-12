"Non, répond le père Michel Martin-Prével. Le sacrement se passe là où se fait la liturgie, c’est-à-dire dans une église". En effet, dans l'Église catholique, le mariage est généralement célébré dans une église car cela permet de donner au sacrement une dimension liturgique et communautaire, et de manifester publiquement l'engagement des époux devant Dieu et la communauté chrétienne. D’autre part, comme tous les sacrements, celui du mariage doit être célébré dans un lieu consacré. Le missel romain précise à ce sujet : "Pour la célébration de l'Eucharistie, le peuple de Dieu se rassemble généralement dans une église ou bien, si elle fait défaut ou en cas d’insuffisances, dans un autre lieu honorable qui soit cependant digne d'un si grand mystère. Ces églises ou ces autres lieux se prêteront à accomplir l´action sacrée et à obtenir la participation active des fidèles. En outre, les édifices sacrés et les objets destinés au culte divin seront dignes et beaux, et capables de signifier et de symboliser les réalités surnaturelles" (288).