Dix jolis prénoms corses pour une petite fille

Les Corses choisissent généralement des prénoms corses pour leurs enfants. Une tendance qui commence dans les années 1980, avec une accélération au début des années 2000, selon les statistiques de l’Insee. Ainsi, pendant la décennie 2011-2021, Ghjulia est le prénom le plus donné sur l’Ile de beauté (sauf en 2017 au profit d’Anna). Peut-on y voir un hommage à sainte Julie, vierge et martyre, patronne principale de la Corse ? Depuis 2000, les prénoms Stella, Francesca et Chjara ont également le vent en poupe.