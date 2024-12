Une nouvelle rosace pour la basilique Saint-Sernin

Elle brille de mille feux et fait la joie des fidèles. L’installation de la nouvelle rosace de la basilique Saint-Sernin à Toulouse le 29 novembre clôture sept ans de rénovation. Installée sur la façade d’entrée et composée de 4.500 pièces de verre, la nouvelle rosace, de couleur pastel, illumine l’orgue et la nef. Elle est notamment composée de douze cercles rouges symbolisant les douze langues de feu des apôtres lors de la Pentecôte, avec au centre, trois cercles représentant la Trinité. Une nouvelle “résurrection” pour la plus grande église romane d'Europe !