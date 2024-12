Le grand retour de la théorie du genre… “qui n’existe pas”

Il est possible d’apprendre aux plus jeunes à avoir un regard équilibré sur les différences hommes-femmes, sans en faire des absolus plus ou moins agaçants : les hommes sont ceci, les femmes sont cela, sans nuance. Chercher l’égalité n’impose ni l’uniformité ni d’abolir la distinction entre les sexes. Au contraire. Une femme se doit d’être respectée en tant que femme. On peut enseigner aux plus jeunes que garçon et fille, nous partageons une même nature humaine, de laquelle on ne peut occulter l’importance de la sexuation — l’ensemble des phénomènes biologiques et symboliques qui caractérisent l’un et l’autre sexe — car la sexuation en est une dimension nécessaire et signifiante. Et oui, notre corps sexué influence notre regard sur le monde et implique des potentialités qui sont propres à chaque sexe et qui se révéleront différemment en chaque personne. Au lieu d’en faire un lieu de guerre stérile, pourquoi ne pas en faire un lieu de fierté, de découverte mutuelle, de respect ? Les 100 sénateurs concluent leur appel en rappelant à l’Éducation nationale son devoir. Ne pas imposer aux élèves des enseignements qui ne respectent pas le rythme de leur maturité. Ne pas accueillir à l’école les querelles qui enflamment les adultes. Ne pas oublier que l’éducation est d’abord et avant tout la mission des parents. À bon entendeur… Le débat semble ouvert, c’est déjà ça.