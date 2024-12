“Davantage !”, le slogan de la sainteté

Ce mot-clef de la sainteté a aussi été utilisé par saint Vincent de Paul (1581-1660). Apôtre infatigable de la charité, aumônier des Galères de Louis XIII et membre du Conseil de conscience, fondateur de la Congrégation de la Mission (Lazaristes), formateur de prêtres, appui de Louise de Marillac dans la création des Filles de la charité à qui il disait que la rue était leur cloître et les pauvres leurs maîtres… Cet homme donc, déjà admiré de son vivant, proclamé saint dès 1737, répondit à la reine Anne d’Autriche qui lui demandait quel regard il avait sur son existence au soir de sa vie : "J’aurais voulu faire davantage !". Que dire de plus ?