Dans Notre-Dame indestructible, la communion des saints

Notre-Dame de Paris lance un défi au temps. Ce bâtiment n’est qu’un édifice de pierre et de bois et donc périssable comme Jésus le dit du Temple : "Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit" (Lc 21-5). Mais il est indestructible parce que c’est un édifice de foi qui donne une dimension qui dépasse nos vies, nos soucis et nos joies pour nous introduire dans l’immense permanence de l’Église dans le temps. "Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers" (Ap 1-8). L’évocation et le souffle de la prière de ceux qui nous ont précédés sous les voûtes de Notre-Dame et la certitude de la prière des générations à venir sont pour nous, pèlerins du XXIe siècle, des joies et un avant-goût de l’éternité.