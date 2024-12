Rédiger et envoyer les invitations, choisir la déco, créer une play-list… Les préparatifs du mariage peuvent parfois décourager. Jonglant entre un travail prenant et les obligations dans leur paroisse, Anna et Jean ont décidé de confier certaines tâches à leurs frères et sœurs afin de se décharger un peu. "Ma sœur est graphiste, elle a gentiment accepté de nous créer un faire-part sur mesure et mes petits frères se sont chargés de les envoyer", se souvient Anna, qui s’est mariée en mai 2019. Une aide précieuse qui a fait économiser des heures de travail au couple. Agnès et François ont tout naturellement confié la lecture des textes et de la prière universelle pendant la cérémonie de leur mariage à leurs frères et sœurs respectifs. "J’en ai fait de même aux mariages de mes frères. C’est une manière de témoigner de notre foi partagée et transmise par nos parents mais aussi preuve de notre complicité", confie la jeune femme.