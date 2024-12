Envie d’une décoration originale pour votre table de Noël ? Crée par Mayeul Bourillon et Foucaud de Gaulmyn, la marque française Ours Blanc Paris remet au goût du jour la mode des “assiettes parlantes” du XIXe siècle. À travers des plateaux, des assiettes et des dessous de verre, cette vaisselle haut de gamme, conçue pour être légère et incassable, s'inspire de l’Histoire et du Patrimoine pour dessiner ses collections. Celle de Notre-Dame de Paris a tout naturellement attiré notre attention. Réalisée spécialement à l’occasion de la réouverture de Notre-Dame, elle se compose d’un grand plateau et de dessous de verre. "Créer un plateau sur Notre-Dame de Paris était une évidence pour nous. Ce monument historique incarne des siècles de patrimoine culturel. À travers cette création, nous souhaitons rendre hommage à ce monument qui nous ouvrira très prochainement ses portes”, témoignent les fondateurs. Pour découvrir la collection, cliquez-ici.