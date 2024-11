Outre cette incroyable pièce, la collection "Excellence à la française - Notre-Dame de Paris" est déjà disponible sur le site de la Monnaie de Paris. La pièce la plus accessible est vendue à 105 euros (pour une valeur faciale de 10 euros, ndlr) et reprend les mêmes codes que la pièce maîtresse. D’autres pièces plus "classiques" sont également vendues à partir de 305 euros. "Notre-Dame de Paris et la Monnaie de Paris sont voisines depuis 250 ans et nous ne pouvions manquer le rendez-vous de la réouverture. Partager les savoir-faire, préserver et faire vivre le patrimoine est au cœur de notre mission", s’est réjoui Marc Schwartz, le PDG de la Monnaie de Paris. "C’est avec passion que nous avons conçu et élaboré cette collection qui mêle techniques artisanales ancestrales et technologies numériques."