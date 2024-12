Entrer dans l’Avent, vigilants avec les poètes

Oui il faut que l’âme et l’esprit se posent un instant pour accueillir l’incroyable, la Nativité, non seulement une année toute neuve mais un monde nouveau et un homme nouveau. Pour nous accompagner dans cette attente où nous avançons en laissant nos empreintes dans la neige, nous croisons saint François-Xavier avec sa soutane usée et son regard tourné vers l’Orient, et puis saint Nicolas, "pontife ganté dans la nuit" (Paul Claudel, Corona benignitatis anni Dei), saint Ambroise, pourfendeur d’hérésies et maître d’Augustin, et bien sûr l’Immaculée, dont la blancheur nous aveugle et nous apaise, sainte Lucie couronnée de lumière, et saint Thomas, l’incrédule dont la foi s’incline devant la divinité du Maître. Nous ne sommes pas seuls pour tracer une route entre les pans de glace constitués par le monde indifférent ou hostile. Le froid nous pique les yeux et nous engourdit les doigts, mais le ciel nous saute au visage et l’Étoile brille au sein de la Voie Lactée. La grande attente n’est pas triste, elle est haletante, et les enfants — ceux qui croient plus qu’au Père Noël mais dont le cœur bat pour le Petit Jésus — s’y jettent sans crainte et en comptant les jours qui les séparent de la crèche.