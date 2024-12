S’il est aujourd’hui une étoile montante de l’équipe de basket-ball de l’Université Alabama A&M, aux États-Unis, Darius Ford, 23 ans, sait qu’il doit son succès à Dieu. Ayant grandi avec trois jeunes frères et sœurs, le jeune homme, originaire de Fort Worth, au Texas, a dû faire face à de nombreuses difficultés, dont une grande pauvreté. "Pendant la majeure partie de ma vie, j’ai vécu de nombreuses expériences traumatisantes qui non seulement m’ont façonné mais m’ont également permis d’en apprendre davantage sur la vie et les gens", a déclaré Darius en novembre 2024 au media sportif américain Sports Spectrum. L’une des choses les plus difficiles à laquelle le jeune homme ait été confronté est le fait de ne pas avoir eu de toit pendant de longues années. "Enfant, je me souviens avoir séjourné chez des proches et dans des motels miteux juste pour avoir un endroit où me reposer la nuit". Dans ce quotidien difficile, il pouvait compter sur sa famille, très soudée, mais aussi sur le Seigneur, à qui il a décidé d’offrir sa souffrance.