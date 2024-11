En tout cas, l’un des frères a subi une injure qui le blesse particulièrement et lui inspire des envies de vengeance. Heureusement pour lui, il a le courage d’aller en parler à son père spirituel, Sisoès : "J’ai été insulté par ce frère et je veux me venger." C’est dit, il n’en est pas particulièrement fier, mais c’est comme cela, il n’y peut rien. Quand l’ancien lui redit : "Ne le fais pas mon enfant, laisse plutôt à Dieu le soin de te venger" en référence à la lettre aux Romains (Rm 12,19), le moine résiste et réplique d’un air boudeur : "Je n’aurai pas de repos que je ne me sois moi-même vengé." Sa rancune est là et il pressent qu’elle n’est pas près de partir. Il n’a pas envie de faire avec et de la subir longtemps. Ce n’est plus l’injure qu’il veut laver, c’est une souffrance qu’il veut éviter.