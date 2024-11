[HOMÉLIE] “Relevez la tête car votre rédemption approche”

C’est ainsi que dans cet univers bouleversé, Jésus nous invite à secrètement prononcer son nom. Nous, disciples d’aujourd’hui, ne craignons pas de prononcer le nom de Jésus sur ce qui nous entoure ; la nature d’abord : les pierres et les arbres, les fleurs et les fruits, la montagne et la mer, les animaux… Jésus n’a-t-il pas déclaré qu’aucun passereau ne sera oublié du Père (Mt 10, 29) ? Bien plus encore, sur nos frères et sœurs, les hommes et les femmes, ne craignons pas d’appeler le Seigneur. En invoquant le nom de Jésus, nous participons au salut du monde et à la transfiguration des hommes. Nous contribuons à restaurer la part divine qui demeure en chacun. Tous ces gens ordinaires que nous croisons dans la rue, le métro et à notre travail, jusqu’à ceux qui suscitent en nous irritation ou antipathie. Allons à leur rencontre, portant le nom de Jésus dans le cœur et, quand on le peut, sur les lèvres.